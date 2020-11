Horaires prolongés

À Neuchâtel, on observera attentivement comment les choses se dérouleront. «Le gouvernement a pris les mesures nécessaires afin de limiter au maximum les risques de contamination, avec notamment le renfort des contrôles par le Service de la consommation (SCAV) et la police dans les commerces», nous répond le Canton. De plus, les heures de grande affluence, «entre 17h et 18h30», sont déconseillées par les autorités, qui misent sur une répartition des clients au fil de la journée… et de la soirée, puisque les commerces ont reçu l’autorisation d’ouvrir jusqu’à 21h pour l’occasion.