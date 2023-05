Netflix: La série Black Knight emballe les téléspectateurs

Visible depuis le 12 mai 2023 sur Netflix, «Black Knight» fait un véritable carton. La fiction coréenne est aujourd’hui numéro 2 du top 10 des séries les plus regardées du moment dans le monde, derrière «La Reine Charlotte».

Il faut dire que le scénario du feuilleton dystopique a de quoi interpeller. On y découvre un monde futuriste dans lequel le dérèglement climatique et la pollution se sont emballés à un point tel que l’air est devenu irrespirable. Afin de sauver l’humanité, des livreurs d’oxygène atypiques risquent leur vie dans une Corée quasi désertée et remplie de dangers.