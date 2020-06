«Black Lives Matter» au dos des maillots des joueurs

Rédiger un nouveau commentaire

Fred - the Sales 12.06.2020 à 19:06

Bon, c est quoi le scenario du printemps? Covid, antiraciste blanc-noir, re-rechauffement climatique, 2e vague Covid? Et pendant ce temps-la, plus d'autre probleme sur la planete? Oh! On se bouge tous et on essaie de vivre tous ensemble normalement, c est si simple. :-)