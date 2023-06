Black M estime que l’homme n’a jamais été sur la lune 

«Je fais partie des 16% de Français qui pensent qu’on n’est jamais allé sur la Lune», a dit le rappeur le plus sérieusement du monde dans l’épisode du 23 juin 2023. L’artiste de 38 ans a toutefois nuancé un brin son propos concédant que l’homme avait bel et bien été dans l’espace: «Les fusées, les satellites, ça existe bien sûr. Dans l’espace, j’y crois. La Lune, en revanche, je n’arrive pas à y croire. Ils ont dû faire ça sur un petit fond vert avec une petite Lune.» Quant à Michael Jackson, il pense qu’il n’est pas mort, comme d’autres personnes sont persuadées qu’Elvis Presley ou 2Pac ne sont pas décédés non plus. «Pour moi, Jackson est encore vivant. Je suis à fond là-dedans. À chaque fois que je vois une vidéo (ndlr: où le roi de la pop pourrait être aperçu), j’appelle Léa (ndlr: sa femme) pour lui dire de venir voir», a-t-il lâché. Il a ajouté que Jackson avait toujours dit qu’il ferait «un truc dans le cinéma qui révolutionnerait le monde du 7e art»: «Comme il aimait bien se déguiser pour aller au supermarché, si ça se trouve, il est parmi nous. On ne sait pas.» Qu’on se rassure, Black M ne fait toutefois pas partie des gens qui pensent que la Terre est plate.