Netflix : «Black Mirror» de retour pour une saison 6

Des nouveaux épisodes de la série dystopique proposée sur Netflix sont en préparation, presque trois ans après la saison 5.

Plébiscitée par les spectateurs et les critiques, «Black Mirror» s’apprête à faire son retour, a appris «Variety». La série dystopique britannique, proposée d’abord sur Channel 4 puis sur Netflix, était en stand-by depuis 2019 et la mise en ligne des trois épisodes de la saison 5, dont un durant lequel le sort des personnages était entre les mains du public .

D’après la publication américaine, le casting pour la suite est en cours et chacun des épisodes – dont le nombre n’est pas encore connu – sera réalisé comme un petit film dont la durée devrait dépasser les 60 minutes. Sur le papier, la production d’histoires inédites n’était pas gagnée. En 2020 au plus fort de la pandémie de Covid-19, Charlie Brooker, créateur de «Black Mirror» avait confié à «Radio Times» qu’il préférait se concentrer sur des scénarios comiques. «En ce moment, je ne sais pas s’il y a de la place pour des histoires de sociétés en train de s’écrouler, donc je ne travaille pas sur quelque chose de ce genre. J’ai envie d’écrire des trucs qui me font rire », avait-il dit.

Et s’il a fallu attendre autant de temps pour qu’une nouvelle saison soit lancée, c’est également à cause d’une histoire de droits. En 2019, Charlie Brooker avait quitté la société de production House of Tomorrow pour en fonder une nouvelle, dans laquelle Netflix avait investi. Seulement, les droits de «Black Mirror» étaient restés en possession de House of Tomorrow, détenue par Endemol Shine, puis achetée par Banijay Group à l’été 2020, empêchant Brooker et Netflix de créer de nouveaux épisodes de la série. Heureusement pour les fans, un accord, dont les termes n’ont pas été communiqués, a finalement été conclu entre Banijay et Netflix, permettant à la plateforme de faire revenir la fiction.