YouTube : Blackpink assoit encore davantage sa domination

Le combo féminin de K-pop est devenu le premier groupe de musique dont la chaîne YouTube dépasse les 75 millions d’abonnés.

Le groupe a été créé en 2016. Six ans plus tard, il est devenu un incontournable de l’industrie musicale.

Blackpink vient d’asseoir un peu plus sa notoriété. Mardi 28 juin 2022, le groupe est devenu celui à posséder le plus d’abonnés sur sa chaîne YouTube avec 75 millions de fans. En 2021, le combo féminin de K-pop, dont certaines chanteuses se sont lancées en solo, avait déjà dépassé la précédente marque, celle de Justin Bieber avec ses 69,3 millions d’abonnés. À ce jour, le clip le plus vu de Blackpink est «DDU-DU DDU-DU», sorti en juin 2018. Il a été vu 1,8 milliard de fois. Il est suivi par «Kill This Love» (1,6 milliard) et «Boombayah» (1,4 milliard).