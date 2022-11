Etats-Unis: Blackpink bat le record de gain pour un concert

États-Unis : Blackpink bat le record de gain pour un concert

Blackpink marque encore un peu plus l’histoire de son empreinte. Le girls band, auteur de «Pink Venom», première chanson en langue coréenne à atteindre le sommet du classement quotidien de Spotify, a amassé plus de 3,1 millions de francs (3,298 millions de dollars) pour chacun des deux concerts qu’il a donnés les 14 et 15 novembre 2022 au Prudential Center à Newark, dans le New Jersey.