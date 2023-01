K-pop : Blackpink écrit une nouvelle fois son nom dans l’histoire

Quatre ans et un peu plus de six mois après sa sortie, le clip de «Ddu-Du Ddu-Du» a franchi, le 4 janvier 2023, la barre symbolique des 2 milliards de vues sur YouTube. C’est du jamais vu pour un groupe de K-pop. Le record pour ce style de musique est détenu par un artiste solo, Psy, qui cumule plus de 4,6 milliards de vues avec «Gangnam Style», paru en 2012.