New York : Blake Lively est enceinte de son 4e enfant

Déjà parents de trois filles, l’actrice et Ryan Reynolds s’apprêtent à agrandir la famille.

James, 7 ans, Inez, 5 ans, et Betty, 2 ans, auront bientôt un petit frère ou une petite sœur. Leur maman, Blake Lively, a révélé sa grossesse le 15 septembre 2022 sur le tapis rouge du Forbes Power Women’s Summit qui se déroulait à New York. Vêtue d’une robe dorée et brillante, l’actrice de 35 ans qui ne boit pas d’alcool a dévoilé un ventre déjà bien arrondi.