États-Unis : Blake Lively surprend la Toile avec cette photo

Blake Lively, enceinte , avait plaisanté le 3 janvier 2023 sur son programme sportif qui ne fonctionnait pas . À cette occasion, elle avait affiché un magnifique ventre rond. Depuis lors, l’inoubliable Serena van der Woodsen dans «Gossip Girl» n’avait plus rien posté sur Instagram jusqu’au 12 février 2023. Et là, surprise! C’est sans son baby bump que l’actrice de 35 ans a pris la pose à côté de son époux Ryan Reynolds et de sa belle-mère Tammy.

Pour l’heure, on ne sait pas s’il s’agit d’une ancienne photo ou si l’Américaine a mis au monde son 4e enfant lors de ces cinq dernières semaines. Blake Lively et Ryan Reynolds se sont mariés en 2012 et sont déjà les parents de trois filles: James (8 ans), Inez (6 ans) et Betty (3 ans).