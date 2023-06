Katie Price se fait critiquer par les défenseurs des animaux

Il faut dire qu’en l’espace de six ans, la Britannique de 45 ans a vu périr cinq chiens, un cheval et un caméléon qui vivaient chez elle. «Après la mort d’un septième animal dont elle avait la garde, Katie Price devrait faire face à un tribunal et être interdite à vie d’avoir des animaux», s’insurge Elisa Allen, membre de la direction de l’organisation des droits des animaux, dans le «Daily Mail». PETA demande aussi aux autorités d’enquêter sur la mort du berger allemand et rappelle au public qu’il n’y a pas que Katie qui a «du sang sur les mains». «Les éleveurs avides qui continuent de lui vendre ou de lui offrir des animaux sont également à blâmer, car ils savent très bien ce qui risque d’arriver avec elle», déplore la directrice.