Canal + : Blanche Gardin revient en force sur le petit écran

Dans sa série «La meilleure version de moi-même», la comédienne promet de grands moments d’humour grinçant.

L’humoriste et comédienne Blanche Gardin connaît déjà un grand succès sur les planches et au cinéma.

Connue pour son humour noir et redoutable, Blanche aime raconter sa vie privée et ses névroses dans ses sketchs. Après avoir cartonné avec ses spectacles et enchaîné les rôles au cinéma, la comédienne française de 44 ans a maintenant sa propre série, «La meilleure version de moi-même», dont le premier des neufs épisodes sera diffusé lundi 6 décembre 2021, sur Canal +.