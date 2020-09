FinCEN Files : Blanchiment: l’ami d’enfance de Poutine dément les accusations

Suites aux révélations du Consortium de journalistes d’investigation dimanche, éclaboussant notamment l’oligarque russe, Arkadi Rotenberg parle «d’absurdités».

Les informations au sujet «de transactions suspectes effectuées via la banque londonienne Barclays par les hommes d’affaires russes Arkadi et Boris Rotenberg ne sont rien de plus que des absurdités», a rapporté un porte-parole d’Arkadi Rotenberg au quotidien économique russe RBK.