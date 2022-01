France : Blanquer aggrave son cas avec ses vacances à Ibiza

Alors que la situation sanitaire dans les écoles s’annonçait plus que jamais chaotique, le ministre de l’Éducation nationale était en famille aux Baléares. Appels à la démission.

Le ministère a confirmé cette information lundi soir, indiquant que Blanquer avait «travaillé à distance». «Ça n’a rien d’extraordinaire», estime le ministère, qui précise que le ministre était «dans un cadre privé pour quatre jours de vacances» et que les ministres ont le droit de partir en voyage «jusqu’à deux heures en avion de Paris.» Les nouvelles règles alors annoncées par le ministre avaient alors été jugées trop tardives, ce qui avait provoqué la colère des enseignants et des parents d’élèves. Une grève a d’ailleurs eu lieu jeudi dernier.

«Mépris et irresponsabilité»

Jean-Michel Blanquer n’est rentré de vacances que la veille de la rentrée, en pleine cinquième vague d’Omicron et alors que la gabegie s’annonçait dans les écoles. Cette attitude aurait créé des tensions au sein même du gouvernement, d’après Mediapart. Si le ministre n’a désobéi à aucune règle, son comportement est jugé par beaucoup d’observateurs comme maladroit, voire de mauvais goût. Pour certains membres de l’opposition, la coupe est pleine: ils réclament la démission du ministre. «Ce niveau de mépris et d’irresponsabilité n’est pas acceptable. Je demande de nouveau la démission de Jean-Michel Blanquer», a notamment réagi Yannick Jadot, candidat EELV à l’élection présidentielle.

«Quand l’improvisation naît d’un mensonge, la confiance n’est plus possible», a estimé, de son côté, le Premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure. «Les macronistes font vivre un enfer aux Français, en particulier aux enfants à l’école, et on apprend ce soir que le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, lui, gère tout ça depuis Ibiza», s’est insurgé pour sa part Florian Philippot, leader des Patriotes et candidat à l’élection présidentielle. Marine Le Pen (RN) a, elle, dénoncé la «désinvolture» du ministre. De son côté, le porte-parole de campagne de Valérie Pécresse (LR), Othman Nasrou a demandé que Blanquer s’explique «sur les circonstances et les raisons de ce fiasco».