Football : Blatter et Platini devant le procureur à Berne

Paiement de 2 millions de francs: les deux ex-patrons du football mondial et européen seront entendus en début de semaine par Thomas Hildbrand.

Le parquet fédéral a ainsi décidé d'étendre son enquête à Platini, pour des soupçons de «complicité de gestion déloyale, détournement et faux dans les titres». Ancien patron de l'UEFA, le Français de 65 ans a désormais le statut d’«accusé». Deux autres anciens hauts-cadres de la FIFA sont aussi visés: le Français Jérôme Valcke, ex-secrétaire général, et l'Allemand Markus Kattner, ex-directeur financier, pour «soupçon de gestion déloyale», a précisé le MPC. A ce titre, M. Kattner sera auditionné le vendredi 4 septembre.

«Arriéré de salaire»

En juin, Michel Platini indiquait que le MPC avait «confirmé par écrit en mai 2018 à mon avocat que ce dossier datant de 2015 était clos en ce qui me concerne». «Je n'ai aucune raison de penser que le procureur Hildbrand ait une autre vision des choses, avait-il ajouté. Après 5 ans, il est tout à fait possible que la FIFA continue de me harceler par le biais de plaintes, dans l'unique objectif de pouvoir me tenir à l'écart du football et de salir ma réputation.»