Jason Derulo est blessé juste avant son show du Super Bowl

Jason Derulo : Blessé à quelques jours de son show du Super Bowl

Jason Derulo figure, avec The Black Keys, en haut de l’affiche du NFL TikTok Tailgate, qui sera diffusé en live sur la plateforme vidéo le 12 février 2023, juste avant la finale du Super Bowl au State Farm Stadium à Glendale, en Arizona. À deux semaines de l’événement, la question que tout le monde se pose est: le musicien qui n’apprécie pas d’être confondu avec un autre sera-t-il capable d’enchaîner ses énergiques pas de danse et spectaculaires bonds sur scène? Pour l’instant, ce n’est pas gagné.

Selon TMZ, l’auteur des hits «Swalla», «Wiggle» ou encore «Love Not War», hit qui a été produit par à un Calédonien de 19 ans, s’est déchiré les ligaments et s’est fracturé un os du pied en jouant au basket. Il serait pour l’heure incapable de marcher sans une canne. Heureusement, l’artiste de 33 ans, qui a collaboré en 2018 avec la chanteuse valaisanne Forma, n’a pas eu à subir d’intervention chirurgicale. Il s’est fait injecter des cellules souches dans le but d’accélérer sa guérison et ses proches se montrent optimistes quant à sa grande forme le jour J.