Grindelwad (BE): Blessé à une patte, un agneau a droit à un tour en hélico

Le petit s’était blessé à une patte et ne pouvait plus marcher. Il a été rapatrié dans la vallée afin d’être examiné par un vétérinaire.

Un agneau blessé à une patte a eu droit à son baptême de l’air mardi. Et il a profité de la vue depuis la cabine! Sa mère a même pu l’accompagner, mais elle a voyagé tractée sous l’hélicoptère de la Rega, dans le filet pour animaux. Le jeune animal se trouvait sur les hauteurs de Grindelwald (BE) quand il s’est blessé. Il ne pouvait plus marcher et il fallait l’emmener chez un vétérinaire. Les secours sont donc entrés en action et ont pris en charge le petit et sa mère, ainsi que l’éleveur, afin de rapatrier tout le monde dans la vallée.