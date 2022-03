Football : Blessé, Benzema va manquer le clasico de dimanche soir

Touché au mollet gauche lundi à Majorque, l’attaquant français ne sera pas aligné dimanche face à Barcelone. Il sera également forfait pour les matches à venir de l’équipe de France.

Touché au mollet gauche lundi à Majorque, l’avant-centre du Real manquera le clasico – tout comme son coéquipier Ferland Mendy (adducteur gauche) – mais aussi le rassemblement des Bleus la semaine prochaine, semant le doute dans la tête de Carlo Ancelotti: qui pourra bien suppléer le meilleur buteur et passeur de Liga sur le front de l’attaque merengue ?

Pour pallier l’absence du goleador (22 buts et 11 passes décisives en 25 matches de Liga cette saison), devenu lundi avec 413 buts le meilleur buteur français de l’histoire devant Thierry Henry (411), Ancelotti a plusieurs options.

Il pourrait lancer un pur avant-centre, comme Mariano ou Luka Jovic, voire relancer les stars Eden Hazard ou Gareth Bale, tous oubliés sur le banc depuis longtemps ou encore associer Vinicius, Rodrygo et Marco Asensio, les attaquants ayant le plus accompagné Benzema sur le front de l’attaque merengue sur l’exercice actuel.

Ancelotti ne veut pas dévoiler son jeu

«Sans Karim, on peut le faire», a assuré «Carletto» samedi. «Ça ne change rien» pour le Barça, a estimé Xavi, concédant toutefois que cette absence «affectera beaucoup» le Real. «C’est l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur avant-centre au monde», a-t-il encensé.

Depuis le départ de Cristiano Ronaldo en 2018, et surtout celui de Lionel Messi l’été dernier, l’abîme s’est creusé entre le Real et le Barça.

Cinq à la suite

Les Madrilènes ont remporté les cinq derniers clasicos, égalant la belle série du Barça de Pep Guardiola entre 2008 et 2011, et se rapprochant du record de sept victoires consécutives détenu par le Real entre 1962 et 1965.