Football – Blessé, Fabian Schär quitte l’équipe de Suisse

Après Yann Sommer (positif au Covid), Fabian Schär ne participera pas non plus aux matches amicaux de mars de l’équipe de Suisse. Le défenseur central de Newcastle est en effet touché aux adducteurs et a quitté la sélection jeudi. Depuis le début de la semaine, l’international aux 69 sélections s’entraînait à part du groupe dans le cadre du stage à Marbella. Il ne pourra donc pas se produire à Wembley contre l’Angleterre samedi, ni à Zurich contre le Kosovo mardi. Murat Yakin n’a appelé personne pour le remplacer.