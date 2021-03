Football : Blessé, Greenwood n’affrontera pas la Suisse à l’Euro M21

Le joueur anglais de Manchester United a déclaré forfait pour la compétition continentale mardi.

L’attaquant de Manchester United Mason Greenwood, 19 ans, a renoncé à l’Euro de football M21 en Hongrie et Slovénie, auquel il devait participer avec l’Angleterre. Son club a annoncé son forfait, dû à une blessure dont les «Red Devils» n’ont pas précisé la nature. Les Britanniques font leur entrée dans le tournoi face à la Suisse ce jeudi à Koper (15h).

Le «nouveau Rooney»

Mason Greenwood a pourtant joué 90 minutes sans problème et marqué avec les Mancuniens dimanche lors de la défaite à Leicester (3-1) en quart de finale de la Coupe d’Angleterre.

Loué comme un «nouveau Wayne Rooney» l’an passé, lorsqu’il était devenu le troisième joueur de Manchester United à inscrire 17 buts ou plus à moins de 20 ans, avec Rooney et George Best, Greenwood n’a pas totalement confirmé ces promesses cette année.