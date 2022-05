Tennis : Blessé, Nadal passe à la trappe à Rome

Gêné dans ses déplacements, l’Espagnol a subi la loi de Denis Shapovalov, jeudi en huitièmes de finale du tournoi italien. Le tout à dix jours du début de Roland-Garros.

Après avoir nettement dominé la première manche, l’Espagnol (4e) a petit à petit baissé de niveau souffrant visiblement de plus en plus du pied.

Djokovic solide face à Wawrinka

Le Majorquin semblait monter en puissance et déjà se profilait à l’horizon une demi-finale romaine face à Novak Djokovic. Mais Nadal ne sera finalement pas au rendez-vous et c’est Shapovalov qui affrontera le Norvégien Casper Ruud (10e) pour tenter de se hisser dans le dernier carré, peut-être donc contre Djokovic.

Djokovic et Wawrinka ont disputé des parties mémorables. Mais ça, c’était avant. Aujourd’hui le Serbe est N.1 tandis que le Suisse est retombé au 361e rang de l’ATP et tente de revenir à son meilleur niveau après plus d’un an d’inactivité pour soigner une blessure à un pied.