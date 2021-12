Football - Blessé, Neymar fait appel à un ancien du PSG

Alors que Kylian Mbappé empile les buts avec le Paris Saint-Germain et que Messi vient de remporter son septième Ballon d’Or, Neymar ne vit pas ses meilleures heures sous le maillot parisien. Après un début de saison au cours duquel il est apparu loin de son meilleur niveau, le Brésilien s’est blessé contre Saint-Étienne le 28 novembre passé.

Sur la pelouse de Geoffroy Guichard, sa cheville s’est violemment tordue et le porteur du numéro 10 a dû sortir du terrain sur une civière. Dès le revisionnage des images il était clair que les ligaments de sa cheville en avaient pris un coup. Pour la 25e fois depuis son arrivée dans la capitale, la star brésilienne allait être indisponible.

«Je suis là pour l’aider»

Mais en cette période de convalescence, le joueur le plus cher de l’histoire peut compter sur le soutien d’un ancien de la maison: Anderson Luiz de Carvalho, plus connu sous le nom de Nenê. «Bien sûr il n’est pas heureux. C’est un moment difficile, il a encore très mal à la cheville, Mais j’essaye de le soutenir, d’être avec lui, de lui dire de rester positif, que ça va passer, a confié celui qui a marqué 48 buts sous les couleurs parisiennes. Je suis là pour l’aider, pour tout ce dont il a besoin. Le soutenir, jouer ensemble, passer des bons moments, le faire rigoler un peu. Pour qu’il soit concentré pour revenir plus fort».