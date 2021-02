On l’a vu tant de fois grimacer dans sa carrière avant de ressusciter pour aller chercher des victoires auxquelles plus personne ne croyait à part lui qu’avec Novak Djokovic, dont le seuil de tolérance à la douleur a toujours été élevé, il est très souvent difficile d’estimer à quel point le mal est profond. Mais à écouter ses cris libérateurs pour fêter sa victoire au 3e tour contre l’Américain Taylor Fritz, le soulagement du Serbe a semblé immense.

Décidément , les jeunes américains auront poussé le No 1 mondial à lâcher plus d’influx qu’il ne l’avait sans doute prévu lors de la première semaine à l’Open d’Australie. Après Frances Tiafoe il y a 48 heures, c’est son compatriote Taylor Fritz qui a joué crânement sa chance dans la Rod Laver Arena. Mené 2 sets à 0, le No 27 mondial est revenu à égalité au tableau d’affichage. Mais entre ces deux moments, Novak Djokovic a glissé…