États-Unis : Blessé par balle, Kodak Black est sorti de l’hôpital

Le rappeur de 24 ans a pu quitter le centre médical Cedars-Sinai à Los Angeles après deux jours de soins.

L’auteur des tubes «Zeze», «Tunnel Vision» ou encore «Wake Up in the Sky» est sorti de l’hôpital le lundi 14 février 2022, deux jours après qu’il s’est fait tirer dessus à Los Angeles. Aucune information concernant l’état de santé de Kodak Black, qui a failli retourner en prison en 2021, n’a été communiquée.