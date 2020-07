Lyon (France)

Blessé par balles après avoir menacé des policiers avec une hache

Les agents ont dû faire feu alors qu’un individu perturbé leur fonçait dessus en brandissant une hache. Il a été légèrement blessé.

«Il y a eu alors une petite course-poursuite et le véhicule s'est immobilisé plus loin. Le conducteur est sorti, muni d'une hache, et s'est dirigé en direction des policiers en la brandissant. Les fonctionnaires ont riposté avec leurs armes de service», a expliqué une source policière à l’AFP.