FOOTBALL – Blessé par une bombe, il reçoit un message de Kevin De Bruyne

David, un adolescent ukrainien de 16 ans, a vécu l’horreur de la guerre de beaucoup trop près. Le jeune footballeur a été blessé aux deux jambes l’autre jour, alors qu’il exerçait son sport favori avec deux amis, dans la ville assiégée de Marioupol. En pleine partie, une bombe a atterri non loin du terrain de fortune, tuant sur le coup l’un des trois jeunes hommes. Les deux autres, dont David, s’en sont sortis avec des blessures.

C’est à partir de là que cette terrible histoire devient (un peu) jolie. Amené à l’hôpital, David y rencontre Joanie de Rijke, une journaliste belge. Apprenant sa nationalité lors d’un bref échange, l’adolescent lui raconte alors être un admirateur inconditionnel de Kevin De Bruyne, vedette de Manchester City et de l’équipe nationale de Belgique. «Son visage s’est illuminé lorsqu’il m’en a parlé», raconte la journaliste sur son compte Instagram.

Touchée, cette dernière a décidé de servir d’intermédiaire entre David et la star. «Nous avons envoyé une vidéo de lui à Kevin, qui a répondu immédiatement», s’est-elle réjouie. Au repos lors de cette trêve internationale – il a été ménagé par les Diables rouges –, le milieu offensif des Citizens a transmis tout son soutien à l’adolescent.

«J’espère que tu pourras me voir jouer en vrai»

«Salut David, c’est Kevin De Bruyne, commence le joueur en anglais sur une vidéo. J’ai appris ce qui t’était arrivé et je suis vraiment désolé pour toi. Ce n’est vraiment pas gai, tout ce qui se passe. Mais j’espère que ce message te donnera un petit peu de courage pour te relever. J’espère que la situation s’améliorera vite. Et j’espère que tu pourras me voir jouer en vrai un jour. Je te souhaite tout le meilleur.»