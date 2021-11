Football – Blessé, Steven Zuber déclare forfait

Un quatrième titulaire blessé

Samedi, on avait déjà appris que la Nati allait devoir se passer des services de Breel Embolo et de Nico Elvedi. Le Zurichois souffre d’une déchirure du ligament latéral de la cheville et sera absent entre trois et quatre semaines. Quant à Embolo, il est à nouveau touché aux ischio-jambiers, comme face à l’Espagne en quart de finale du dernier Euro. Cette fois encore, l’attaquant devra se tenir éloigné des terrains pendant plusieurs semaines.