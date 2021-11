Tennis : Blessé, Tsitsipas abandonne à Paris

Le No 3 mondial n’a rien précisé sur sa blessure, mais il dit vouloir se préserver pour le Masters.

«J’ai un petit problème (au bras) depuis longtemps, et cela s’est accru ces dernières semaines, donc j’essaye de le protéger. J’ai ressenti la douleur pendant le match, et je ne voulais pas que cela empire», a expliqué le finaliste de Roland-Garros sans vouloir donner de précisions sur la blessure.

«Je sais comment traiter (la blessure). Mais quand on joue tous les jours, que l’on s’entraîne tous les jours, cela n’améliore pas la situation. Ce n’est pas facile de s’arrêter, en particulier quand il y a des tournois importants comme celui-ci. Cela fait très mal de ne pas pouvoir jouer au niveau auquel je voulais jouer, au niveau auquel on m’attend», a-t-il assuré.

«Je vais essayer de me faire traiter par les meilleurs spécialistes, qu’ils me donnent les meilleurs conseils»

«Je vais suivre des traitements, je vais essayer de me faire traiter par les meilleurs spécialistes, qu’ils me donnent les meilleurs conseils. Je vais faire tout mon possible pour récupérer, et retrouver mon niveau à 100%», a-t-il insisté.