Tennis: Blessée, Belinda Bencic prend une pause de plusieurs semaines

Belinda Bencic (26 ans, WTA 11) l’a communiqué mercredi soir dans une story diffusée sur son compte Instagram: alors qu’elle souffre d’une blessure à une hanche, la Saint-Galloise se met en mode «pause» pendant quelques semaines. «Je vais malheureusement manquer (ndlr: les tournois de) Madrid et Rome dans les prochaines semaines», écrit la championne olympique. Qui ajoute: «J’ai besoin de prendre une pause et de me soigner afin d’être à 100% pour Roland Garros.»