La chanteuse Bebe Rexha blessée par un fan en plein concert 

Bebe Rexha, qui assume ses rondeurs, ne gardera pas un bon souvenir du concert qu’elle a donné, dimanche 18 juin 2023 à New York. Alors qu’elle se produisait sur scène, un fan lui a lancé son téléphone portable en plein visage. La star s’est alors effondrée sur le sol, avant d’être rapidement évacuée par son équipe. Dans la foule, le responsable de l’accident a été repéré par un membre de la sécurité. Il a admis les faits et a dû quitter les lieux, sous les huées et insultes du public.