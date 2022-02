Genève – Blessée par un patient et à l’arrêt, la soignante est virée

«J’ai été licenciée le 7 décembre, je suis toujours en arrêt accident, je ne sais plus quoi faire.» Clara*, aide-soignante depuis dix ans à l’EMS Notre-Dame, était très émue mardi. Elle dit adorer son métier mais sait qu’à 57 ans l’impasse guette. Elle juge sa situation injuste: c’est après avoir été agressée par un résident instable, en juin, qu’elle a perdu l’usage de l’épaule (ligaments déchirés) «pour six mois à deux ans selon le médecin».

Blessée donc virée, «c’est la double peine, tance Yves Mugny, d’Avenir syndical. L’employeur est cynique: il constate que son employée ne sert plus à rien et s’en sépare.» Il le peut car après 180 jours d’arrêt, son délai de protection est échu. «Mais il a fauté car il aurait dû chercher une alternative, un reclassement», juge-t-il. Sa collègue Sabine Furrer pointe du doigt le contexte. «Les plaintes de soignants victimes de violences en EMS augmentent» à cause d’aînés de plus en plus âgés en déficit cognitif. «Cela pose la question du sous-effectif.» Avenir syndical dénonce ainsi le fait que, selon lui, seules deux aides-soignantes se trouvaient dans l’EMS lors de l’agression, alors que l’EMS, situé dans le quartier des Pâquis, abrite 80 résidents. Il réclame que le Département de la santé intervienne auprès de Notre-Dame pour qu’une solution soit proposée à Clara; et il enjoint l’État d’agir globalement afin d’améliorer la dotation en personnel des établissements médicosociaux.