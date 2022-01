Faune : Blessée, une femelle gypaète barbu ne pourra plus voler

À la mi-janvier, le rapace s’était blessé dans une collision avec un câble. La gravité de ses blessures laisse penser que le gypaète ne pourra pas être réintroduit dans la nature.

Il y a environ deux semaines, Donna Elvira, une femelle gypaète barbu d’un an, était entrée en collision avec un câble de transport dans le canton d’Obwald. Ayant subi plusieurs fractures, elle avait été conduite au centre de soins de Goldau (SZ). Le parc naturel et animalier donne aujourd’hui de ses nouvelles. «Elle est en constante progression. Elle bouge de plus en plus et monte déjà d’elle-même sur le tronc d’un arbre», explique Martin Wehrle, un des vétérinaires.