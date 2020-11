Football : Blessures, erreurs, expulsions, entraîneur isolé: rien ne va plus au PSG

Battu mercredi soir à Leipzig, le Paris St-Germain a rejoué le film de ses défaillances, qui tourne depuis la reprise. Son avenir en Ligue des champions est déjà compromis.

Ce n’est pas un secret que le PSG mise beaucoup sur son duo Kylian Mbappé – Neymar, acheté 400 millions d’euros en 2017, pour s’accrocher à son rêve de remporter la Ligue des champions. Sans surprise, ce n’est plus la même équipe quand les deux superstars sont blessées. Mais le scénario de la défaite de mercredi à Leipzig laisse entrevoir que celle-ci ne s’explique pas uniquement par l’infirmerie pleine, où pointent également Marco Verratti, Mauro Icardi et Julian Draxler.

Des nerfs qui lâchent

Paris a réussi une bonne entame, en s’appuyant sur un pressing agressif, et si Angel di Maria, buteur précoce (6e), avait ensuite transformé son penalty (15e), son équipe serait rentrée aux vestiaires avec un ou deux buts d’avance.

Critiqué pour son absence de «spirit» et de fond de jeu depuis la rentrée, le finaliste sortant a réussi «sa demi-heure la plus intense de la saison», a noté le quotidien Le Parisien. Mais l’égalisation de l’ancien Parisien Christopher Nkunku (41e) a plongé les ambitions du PSG dans une nuit précoce, comme une soirée d’hiver en ex-Allemagne de l’Est.

Les erreurs individuelles se sont enchaînées: mauvais placement de Marquinhos sur le 1-1, main de Presnel Kimpembe pour le penalty du 2-1, nerfs qui lâchent pour Idrissa Gueye et Kimpembe, qui ont été expulsés. Le tout pendant que Leipzig prenait le dessus physiquement sur Paris, dont l’excuse de la préparation tronquée ne tient plus: le RBL a aussi joué le «Final 8» de C1 cet été...

10 à 15 millions pour un limogeage

«Ça s’est joué sur des détails», a analysé l’entraîneur Thomas Tuchel. Mais lui aussi possède sa part de responsabilités. Son choix d’intervertir les postes entre Danilo et Marquinhos laisse toujours dubitatif. «Ça ne fonctionne pas à ce niveau», a tranché le quotidien L’Équipe.

«Défenseur, ce n’est pas mon poste. Moi, je suis milieu de terrain», a lâché tard dans la soirée le Portugais au micro de Téléfoot. Cette question cristallise les critiques autour de Tuchel, technicien de plus en plus isolé. L’homme de la première finale de C1 du PSG est devenu le premier à perdre deux matches de poule dans l’ère QSI.

Le directeur sportif Leonardo – qui ne le soutient pas – et Tuchel paraissent irréconciliables. Mais un limogeage, solution demandée par des supporters sur les réseaux sociaux, coûterait entre 10 et 15 millions d’euros, selon L’Équipe, à un club déjà limité par la crise économique liée au Covid-19. «Il faut accepter les critiques. Pour moi, elles n’existent pas, a réagi Tuchel. Je ne me sens pas fragilisé.»