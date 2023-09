Retour de Blink-182 avorté à cause de Travis Barker

Le vendredi 1er septembre 2023 aurait dû correspondre au grand retour de Blink-182 en Europe. Ça n’a malheureusement pas été le cas. Le mythique groupe de punk-rock a annulé à la dernière minute son concert prévu à Glasgow, en Écosse, à cause de son batteur Travis Barker, 47 ans. Et cette fois, ce n’était pas parce qu’il avait mal à un doigt. Le combo a écrit, en story Instagram: «À cause d’une urgence familiale, Travis a dû retourner à la maison, aux États-Unis. Nos concerts de Glasgow (ndlr: les 1er et 2 septembre), Belfast (4 septembre) et Dublin (5 septembre) sont reportés. On vous donnera des infos quant à son retour en Europe et les nouvelles dates dès que possible.»