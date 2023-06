Arabie saoudite: Blinken a évoqué les droits de l’homme avec le prince héritier

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane et le secrétaire d’État américain Antony Blinken le 7 juin 2023 à Jeddah. AFP

Les deux hommes ont eu une «conversation ouverte et sincère» et Antony Blinken a soulevé auprès de Mohammed ben Salmane la question des droits de l’homme «d’une manière générale et concernant des problèmes spécifiques», a dit ce responsable sous couvert de l’anonymat.

La rencontre, qui a débuté vers minuit heure locale au palais royal et duré une heure et 40 minutes, a permis de trouver un certain nombre de points «de convergence (…) tout en reconnaissant là où nous avons des différences», a-t-il ajouté. «Ils ont discuté d’une potentielle normalisation des relations avec Israël et se sont mis d’accord pour poursuivre le dialogue à cet égard», a encore dit le responsable américain.

Les discussions ont également porté sur le conflit au Soudan où les États-Unis et l’Arabie saoudite, médiateurs, ne parviennent pas à faire respecter plusieurs trêves entre les généraux belligérants.

Ryad après Jeddah

Antony Blinken et Mohammed ben Salmane ont réaffirmé leur «engagement envers la stabilité, la sécurité et la prospérité à travers le Moyen-Orient et au-delà», y compris pour mettre fin au conflit au Yémen, a précisé dans un communiqué le porte-parole du département d’État Matthew Miller.

Le secrétaire d’État américain était arrivé mardi en fin de journée à Jeddah, sur la mer Rouge, au premier jour d’une visite en Arabie saoudite destinée à réchauffer les relations avec le royaume. Après Jeddah, Antony Blinken se rend mercredi à Ryad, pour participer à une réunion des ministres des Affaires étrangères du Conseil de coopération du Golfe.

Jeudi, toujours dans la capitale saoudienne, il coprésidera avec son homologue saoudien une réunion de la coalition des pays luttant contre le groupe djihadiste État islamique (EI), créée en 2014 et qui regroupe des dizaines de pays.