Ukraine : Blinken à Kiev pour apporter son soutien face à Moscou

Le secrétaire d’État américain doit s’entretenir jeudi avec le président ukrainien lors d’une visite qui sonne comme un message à la Russie.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken est arrivé mercredi soir en Ukraine pour apporter son soutien face à Moscou après des semaines de tensions, mais aussi pour exiger des efforts dans la lutte anticorruption. Premier haut responsable américain à visiter l’Ukraine depuis l’investiture de Joe Biden, il a atterri peu avant minuit à Kiev et s’entretiendra jeudi avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et d’autres hauts responsables ainsi que des militants pro-réformes et anti-corruption.

Antony Blinken va «réaffirmer le soutien américain indéfectible à la souveraineté et l’intégrité territoriale ukrainiennes face à l’agression de la Russie», avait souligné vendredi son conseiller pour l’Europe, Philip Reeker. Pour les experts, comme l’ex-ambassadeur ukrainien Kostiantyn Ielyseïev, fondateur du centre d’analyse New Solutions Center, ce déplacement est «un très bon signal de soutien à l’Ukraine».

Cette visite intervient moins de deux semaines après une nouvelle escalade dans les tensions qui opposent la Russie et l’Ukraine depuis l’arrivée au pouvoir de pro-occidentaux à Kiev et l’annexion de la Crimée par Moscou en 2014.

Pendant des semaines en avril, la Russie a déployé des dizaines de milliers de soldats aux frontières de l’Ukraine, officiellement pour des «exercices militaires» qui ont fait craindre au pays et aux Occidentaux une possible invasion. Ce déploiement militaire massif s’était accompagné d’un regain de violences dans l’Est de l’Ukraine, où Kiev affronte depuis 2014 des séparatistes prorusses soutenus par Moscou.

Après des joutes verbales et des menaces, Moscou a finalement annoncé le 23 avril le retrait de ses troupes, source de soulagement même si l’Ukraine, les États-Unis et l’Otan, que Kiev ambitionne de rejoindre, ont dit rester «vigilants».

Des experts ukrainiens ont ainsi affirmé que Moscou a laissé des armements sur place, y voyant un parallèle avec les événements qui avaient précédé la courte guerre opposant la Russie et la Géorgie à l’été 2008. La Russie a de son côté répété «ne menacer personne» et avoir le droit mener des manœuvres sur son territoire comme elle l’entendait.

Mise en garde sur la corruption

Au delà des tensions internationales, le chef de la diplomatie américaine va également exiger de Kiev des progrès tangibles dans la lutte anti-corruption et les réformes destinées à moderniser cette ex-république soviétique. Une récente décision ukrainienne a crispé tant Washington que Bruxelles: le limogeage fin avril du patron du géant énergétique Naftogaz, Andriï Koboliev, réputé réformateur, et du conseil d’observation de cette société. Washington avait dénoncé une «décision calculée» témoignant d’un «mépris des pratiques de gouvernance équitable et transparente» et qui met en péril «un progrès économique durement acquis» en Ukraine.