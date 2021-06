Diplomatie : Blinken en Amérique centrale pour parler immigration

Le secrétaire d’État américain s’est rendu mardi au Costa Rica pour s’attaquer aux causes de l’arrivée des migrants.

Le secrétaire d’État américain a appelé mardi l’Amérique centrale à défendre la démocratie et combattre la corruption pour lutter contre les causes «à la racine» de l’afflux de migrants aux États-Unis, au moment où les tensions avec certains pays compliquent la tâche de Washington.

Arrivé à la Maison-Blanche en janvier, Joe Biden a été immédiatement confronté à un afflux important de migrants à la frontière avec le Mexique, en provenance d’Amérique centrale. Les républicains accusent celui qui avait promis une politique migratoire plus «humaine», pour tourner la page des restrictions draconiennes de la présidence de Donald Trump, d’avoir créé un appel d’air -- et de nier aujourd’hui l’existence d’une «crise».

Démocratie «fragilisée»

Le démocrate a confié à sa vice-présidente Kamala Harris ce dossier à hauts risques -- elle doit faire la semaine prochaine son premier déplacement au Mexique et au Guatemala. Et pour concrétiser sa volonté de s’attaquer au problème «à la racine», il a annoncé une enveloppe de quatre milliards de dollars sur quatre ans pour aider au développement des pays du Triangle Nord (Honduras, Guatemala et Salvador). Or la répartition de ces fonds bute désormais sur des relations de plus en plus tendues avec notamment le Salvador, dont Washington a dénoncé les attaques du pouvoir contre l’indépendance de la justice.