Diplomatie : Blinken en Jordanie pour consolider la trêve à Gaza

Après son passage en Égypte, le chef de la diplomatie américaine s’est rendu mercredi en Jordanie où il a rencontré le roi.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a conclu mercredi en Jordanie, où il a rencontré le roi Abdallah II, une tournée au Moyen-Orient qui visait à consolider le cessez-le-feu entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas.

«Le cessez-le-feu était important» a souligné Antony Blinken aux journalistes à l’issue de sa rencontre avec le roi jordanien. «Mais nous voyons le cessez-le-feu non pas comme une fin, mais comme le début de quelque chose à construire», a-t-il dit. «Nos entretiens aujourd’hui au Caire et à Amman -- en fait tout ce voyage -- reflète une réalité fondamentale», a-t-il ajouté. «Si nous voulons éviter le retour des violences de ces dernières semaines, les pays de la région vont devoir s’aider et se soutenir.»