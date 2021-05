Diplomatie : Blinken et Lavrov prônent la coopération

Les chefs de la diplomatie américaine et russe ont estimé mercredi qu’une coopération sur certains sujets permettrait d’apaiser des relations tendues à l’extrême.

Malgré les «divergences» nombreuses, «notre vision est que si les dirigeants de la Russie et des États-Unis peuvent travailler en coopérant» face aux défis communs, «le monde sera plus sûr», a déclaré Antony Blinken lors d’une rencontre bilatérale avec Sergueï Lavrov à Reykjavik.

L’un des objectifs de l’entrevue est de confirmer la tenue prochaine d’un sommet entre le président américain et son homologue russe Vladimir Poutine. «Mais si la Russie se comporte de manière agressive contre nous, nos partenaires ou nos alliés, nous allons répondre», a-t-il prévenu, appelant de ses vœux une relation «stable et prévisible».

Échange courtois

Devant la presse, avant un face-à-face à huis clos, l’échange est resté courtois -- bien loin du grand déballage qui avait opposé Antony Blinken à son homologue chinois pour leur première rencontre en mars en Alaska. Les déclarations qui ont précédé le face-à-face ne laissent pas présager la «désescalade» que Washington et Moscou disent appeler de leurs vœux au moment où leurs relations sont au plus bas depuis la fin de la Guerre froide.

«Il est clair pour tout le monde depuis longtemps que ce sont nos terres, notre territoire», avait-il lancé lundi au sujet du Grand-Nord, défendant une sorte de pré carré russe et dénonçant notamment les velléités «offensives» des Occidentaux via l’Otan et la Norvège. L’«activité militaire» de la Russie dans l’Arctique est «parfaitement légale et légitime», avait-il plaidé.