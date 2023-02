Blinken soutient l’indépendance du Kazakhstan

Kazakhstan : Blinken soutient l’indépendance d’un allié de Moscou

«Comme vous le savez, les États-Unis soutiennent fermement la souveraineté du Kazakhstan, son intégrité territoriale et son indépendance», a déclaré le secrétaire d’État américain au chef de la diplomatie kazakhe, Moukhtar Tleouberdi, lors de sa première visite dans ce gigantesque pays d’Asie centrale allié de la Russie et proche de la Chine, quelques jours après le 1er anniversaire de l’invasion russe de l’Ukraine. «En cette période particulière, ces mots ont encore plus de résonance que d’habitude», a ajouté M. Blinken, en référence à l’invasion russe de l’Ukraine et alors que le Kazakhstan partage quelque 7500 kilomètres de frontière avec la Russie.