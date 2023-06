Pékin: États-Unis et Chine veulent stabiliser leurs relations

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré lundi à Pékin qu’il avait fait le constat avec les dirigeants chinois de la nécessité de «stabiliser» les relations bilatérales. «Lors de chaque réunion, j’ai insisté sur le fait que des contacts directs et une communication soutenue au plus haut niveau constituaient le meilleur moyen de gérer les différences de manière responsable et de veiller à ce que la concurrence ne dégénère pas en conflit», a-t-il déclaré. «J’ai entendu la même chose de la part de mes homologues chinois. Nous sommes d’accord sur la nécessité de stabiliser nos relations».