Réseaux sociaux : Blocage de Facebook en Australie : la désinformation pourrait proliférer

Le blocage, jeudi, par Facebook, de nombreux contenus d’actualité dans le pays, pourrait entraîner une profusion des fausses informations circulant sur ce réseau social.

A leur réveil jeudi , les Australiens n’ont pas pu publier de liens renvoyant vers des articles d’actualité ni consulter les pages Facebook de médias locaux ou internationaux. Dans le même temps, les personnes vivant à l’étranger n’avaient plus accès aux informations australiennes. Le géant américain a ainsi voulu riposter à un projet de loi qui vise à contraindre Facebook et Google à rémunérer les médias pour la reprise de leurs contenus.

Utilisateurs en colère

L’Alliance des médias, du divertissement et des arts a rappelé que les journalistes professionnels représentaient un rempart contre la diffusion de fausses informations jusqu’à ce que leur travail ne soit exclu de Facebook. «En limitant les nouvelles indépendantes et produites par des professionnels en Australie, Facebook permet la promotion de théories complotistes, des adeptes de QAnon – un mouvement conspirationniste – des désinformations et des fausses nouvelles sur sa plateforme», a déclaré le président de cette Alliance, Marcus Strom. A ses yeux, «cette décision irresponsable de Facebook encouragera la diffusion de fausses informations, ce qui est particulièrement dangereux en période de pandémie et constitue une trahison pour les lecteurs australiens».