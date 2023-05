Blocages à Genève: 263 millions de surcoût et des élèves qui trinquent 

263,3 millions de francs: voici ce que coûtera au contribuable, selon le Conseil d’Etat, le rejet en votation populaire (fin 2019, par neuf voix d’écart) du projet d’implantation du pôle football au Grand-Saconnex, sur le site du Pré-du-Stand, et les oppositions à une modification de zone à Bernex. Seconde conséquence, et non des moindres: un retard très conséquent dans la construction de deux cycles d’orientation, alors que les effectifs des élèves de cet âge sont en train d’exploser.

Un surcoût astronomique

Les effets de ce blocage sont nombreux: l’actuel et très vétuste cycle du Renard, à Aïre-le-Lignon, qui devait être détruit, va rester en service bien plus longtemps que prévu; il va falloir construire un nouveau «demi-cycle» en pavillons modulaires provisoires à Chêne-Bougeries (coût: 66 millions); sept agrandissements de cycles existant vont devoir être réalisés pour une mise à disposition entre 2024 et 2026 (coût: 65,5 millions); un pôle football provisoire est prévu aux Evaux (coût: 31,8 millions); et un pôle définitif devra prendre place, à terme, à Vernier (coût: 100 millions, alors que le projet du Pré-du-Stand était financé par le privé).