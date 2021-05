Politique agricole commune (PAC) : Blocages sur l’environnement: de nouvelles négociations en juin

Echec d’un accord sur la nouvelle PAC: quand «verdir» l’agriculture européenne se heurte à la fragilité des revenus des agriculteurs.

Eurodéputés et Etats membres de l’UE se retrouveront en juin après leur échec à trouver un accord sur la nouvelle PAC, achoppant sur les règles environnementales destinées à «verdir» l’agriculture européenne sans fragiliser les revenus des exploitants. Après trois jours d’âpres négociations, «nombre de sujets cruciaux restent non résolus. Il a été décidé de repousser les discussions jusqu’à la prochaine réunion des ministres de l’Agriculture en juin», a indiqué vendredi le Conseil (instance représentant les Etats). Une réunion est prévue mi-juin, l’autre fin juin.

Une nouvelle proposition des ministres européens de l’Agriculture, réunis mercredi et jeudi à Bruxelles, a été jugée par les eurodéputés encore trop éloignée de leurs revendications environnementales et sociales. Les Vingt-Sept avaient approuvé en octobre 2020 la réforme de la Politique agricole commune, avec un budget de 387 milliards d’euros pour sept ans, dont 270 milliards d’aides directes aux agriculteurs, mais ils doivent impérativement s’entendre avec le Parlement européen.

Les «écorégimes»

Les Etats veulent aussi rester libres de définir le contenu des écorégimes mais les eurodéputés réclament un encadrement strict et l’alignement des politiques nationales sur les objectifs climatiques du Pacte vert et les stratégies environnementales de l’UE (objectifs de cultures biologiques, de baisse des pesticides, biodiversité...).

Radicalisation

Cet échec «nuit aux équilibres institutionnels européens, aux agriculteurs et à l’environnement», a regretté devant la presse Norbert Lins (PPE, droite), négociateur du Parlement. Son collègue vert Martin Häusling dénonce une «radicalisation de la position» des ministres. Sur les écorégimes, «on ne peut donner l’impression qu’il n’y a aucune contrainte les premières années. Et les ministres ne s’inquiètent que des fonds alloués aux écorégimes et non utilisés, sans imaginer un instant qu’ils pourraient s’avérer insuffisants face à une forte demande des agriculteurs», s’agace l’eurodéputé Peter Jahr. Pour Pascal Canfin (Renew, libéraux), président de la commission Environnement au Parlement, le Conseil «se comporte comme si le Pacte vert n’existait pas».