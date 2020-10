Rente de ministre : Blocher devrait toucher rétroactivement 5 ans de rente

Le Conseil fédéral a décidé de verser sa pension de retraite de conseiller fédéral au tribun zutrichois. A l’avenir, cependant, le versement rétroactif de rentes aux magistrats sera exclu.

Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération ont droit à une retraite lorsqu’ils quittent leurs fonctions. La loi et l’ordonnance ne règlent pas le cas où un magistrat ne fait pas valoir son droit à la retraite dès qu’il quitte ses fonctions mais en demande plus tard le versement.