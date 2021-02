Lundi 15 février 2021, peu après 20h, le Centre d’engagement et de transmission de la Police cantonale vaudoise (CET) était renseigné par un habitant de la Commune de Blonay, que deux individus suspects fouillaient des véhicules.

Il s’agit d’un ressortissant suisse et de deux ressortissants portugais, âgés entre 15 et 17 ans habitant la région de la Riviera et du Chablais vaudois.