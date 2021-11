Argovie – Bloqué dans une grotte durant vingt-cinq jours, un chat retrouve la liberté

Cosmo a eu beaucoup, beaucoup de chance. Ce chat tigré âgé de 2 ans a été sauvé d’une mort certaine, récemment, à Rheinfelden (AG). Le 30 octobre dernier, de nombreuses personnes ont participé aux Clean-Up Days, organisés chaque année pour nettoyer la région, en y ramassant notamment des déchets. Une équipe de bénévoles naviguait sur le Rhin et était sur point de rentrer à cause du mauvais temps quand elle a vu des yeux brillants dans l’entrée d’une grotte.

Roman Ackeret, porte-parole des pontonniers de Rheinfelden, se souvient: «Un des occupants du bateau est entré dans la grotte, qui fait environ 5 mètres de profondeur. Il y a trouvé un chat gris et tigré.» Selon lui, l’animal était peu farouche et se réjouissait de voir débarquer des humains. Les hommes ont pu emmener l’animal, amaigri, sans problème. «Il n’allait pas bien. Je pense qu’il n’aurait pas survécu là-bas.»

«Si le niveau de l’eau avait été plus élevé, il serait mort»

Le propriétaire du minet a pu être retrouvé par Centre suisse d’appels pour animaux grâce à son collier. Ce mâle était en effet porté disparu depuis vingt-cinq jours déjà. «Je pense qu’il est tombé dans la grotte et qu’il y est resté enfermé à cause de l’eau. Si le niveau de l’eau avait été plus élevé, il serait mort», estime Roman Ackeret.