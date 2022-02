Yverdon-les-Bains (VD) : Bloqué depuis des mois, le chantier du parking de l’Y-Parc peut reprendre

Après plusieurs mois, un accord a finalement été trouvé entre la Ville et le secteur vaudois de l’Association transports et environnement (ATE). Des solutions alternatives à la voiture individuelle pour les employés sont mises en place.

Le chantier de construction du nouveau parking était à l'arrêt depuis plusieurs mois. VQH/Chantal Dervey

Après plusieurs mois de discussions, le chantier du parking de l’Y-Parc, site scientifique et technologique d’Yverdon-les-Bains (VD), va pouvoir reprendre. Un accord a en effet été trouvé entre l’Association transports et environnement (ATE) et la Ville, annonce cette dernière, jeudi, dans un communiqué.

Opposition retirée

Pour rappel, les partenaires du projet – la Fédération vaudoise des entrepreneurs, la Ville et l’Y-Parc – y voyaient en l’agrandissement de ce parking un moyen d’attirer de nouvelles entreprises sur le site. Mais la section vaudoise de l’ATE avait jugé «démesuré» le projet prévoyant d’augmenter le nombre de places de 422 à près de 1000. Elle estimait que celui-ci était surdimensionné au regard des besoins en stationnement de la ville, qu’il augmenterait le nombre de véhicules à destination du parc, et entraverait le report modal vers la mobilité douce et les transports publics. Une opposition en ce sens avait été déposée en octobre 2020, et le chantier avait alors été suspendu.

Pour dissuader les voitures

Cet accord trouvé entre la Ville et l'ATE permet ainsi à la Municipalité de délivrer l’autorisation de construire la deuxième étape du futur parking. Celle-ci s’est engagée à travers une convention signée mercredi avec l’ATE à mettre en œuvre un plan de mobilité d’entreprises sur le site afin de promouvoir des solutions alternatives à la voiture individuelle pour les employés.

«Ces engagements et cet accord permettront à Y-Parc de se lancer sur une voie plus durable. La Municipalité répond à des préoccupations environnementales majeures, puisque la mobilité est de loin le secteur le plus générateur de

CO2 en Suisse», déclare Romain Pilloud, secrétaire général de l’ATE Vaud, via un communiqué.

Une série de mesures permettra, à moyen terme, de concrétiser cet objectif commun d’accompagner le développement du site d’Y-Parc, tout en respectant les enjeux climatiques: l’aménagement de pistes cyclables, de cheminements piétons, d’espaces publics conviviaux, le renforcement des cadences en transports publics, ainsi que, dans une dizaine d’années, la future halte CFF.