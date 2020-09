C’est plutôt interloqués que des automobilistes ont assisté à une course-poursuite, lundi après-midi sur l’autoroute A9, à proximité de la sortie de Martigny (VS). Sur une vidéo qui circule sur l’application TikTok, on aperçoit une voiture être forcée de s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence, encerclée par plusieurs patrouilles de police.

Le conducteur de la voiture voulait visiblement échapper à tout prix aux forces de l’ordre puisqu’il a réussi à quitter le véhicule, sauter par dessus la rambarde et foncer tout droit en courant dans le champ environnant. Les agents n’ont pas hésité plus longtemps et se sont mis à sa poursuite.