Tour de France: Bloqué par des motos, Pogacar désamorce la polémique

Dix secondes: tel est l’infime écart qui sépare Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar après 14 jours de course sur le Tour de France. À ce rythme, le maillot jaune pourrait bien se jouer sur des détails au terme des trois semaines de compétition. L’incident survenu samedi dans l’ultime difficulté de la journée – le col hors catégorie de la Joux Plane – pourrait bien se révéler décisif à l’heure de faire les comptes à Paris.

À 700 mètres de la fin de l’ascension, le Slovène a placé une accélération pour tenter de se défaire du leader actuel du classement général et glaner les précieuses secondes de bonifications en vigueur au sommet. Problème: deux motos de presse ont coupé dans son élan le double vainqueur de la Grande Boucle (2020 et 2021) en lui bloquant la route. Pour couronner le tout, Pogacar allait se faire surprendre dans la foulée par une attaque du Danois, qui allait récupérer huit secondes de bonus contre cinq seulement pour le coureur de la formation UAE.

Ce dernier, qui avait déjà essayé d’attaquer Vingegaard plus tôt dans l’ultime ascension de la journée, n’a toutefois pas voulu s’éterniser sur l’affaire à l’issue de l’étape. «J’ai tiré une cartouche à blanc, mais c’est comme ça. Je vais réessayer plus tard», a sobrement commenté le porteur du maillot blanc. Son manager Mauro Gianetti est resté sur la même ligne. «Tout le monde est là pour faire son travail. Qu’est-ce qu’on peut faire? Je pense que ça a perturbé Tadej. Et on sait que ce Tour va probablement se jouer sur quelques secondes.»